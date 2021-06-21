В АТОР рассказали, на каких условиях можно перебронировать туры в Турцию на текущее лето

С 22 июня возобновляется полномасштабное авиасообщение с Турцией. Уже за первый час после этой новости спрос на бронирование туров среди россиян вырос в 7 раз. Рассказываем, на каких условиях туристов пускают в Турцию и можно ли перебронировать путевки на ближайшее время тем, кто не вылетел прошлым летом или весной этого года.



Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Возобновление авиасообщения с Турцией

Решение о возобновлении регулярного и чартерного авиасообщения между Россией и Турцией было принято Оперштабом. "На заседании Оперативного штаба было принято решение о целесообразности возобновления авиационного сообщения с Турецкой Республикой с 22 июня этого года", – сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Текущую эпидемиологическую ситуацию в Турции оценила российская инспекционная группа, в которую вошли представители Ростуризма, Роспотребнадзора и Минздрава. Комиссия сделала вывод, что с учетом всех мер безопасности российские туристы могут выезжать на турецкие курорты.





Татьяна Голикова вице-премьер России Масочный режим соблюдается, контроль организован. Маски и санитайзеры доступны в общественных местах и в транспорте. В аэропорту, четырех- и пятизвездочных отелях организован тепловизионный контроль. В аэропорту также организовано круглосуточное дежурство машин скорой помощи. Изоляционные зоны организованы и в аэропорту, и в отелях.

Кроме того, в аэропорту и отелях проверялось наличие ПЦР-лабораторий, а также алгоритмы выявления пассажиров с повышенной температурой.



Представитель турагентства рассказала, много ли россиян собрались в Турцию

Условия въезда

В Турцию можно въехать с соблюдением одного из требований.

– Пассажир вакцинирован (сделаны обе дозы прививки, одобренной в Турции, в том числе "Спутник V"). При себе нужно иметь сертификат на английском языке о пройденной вакцинации не позднее чем за 14 дней до въезда в страну.

– Наличие отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия в Турцию. На справке обязательно должен быть QR-код. Справка не нужна только детям до 6 лет.

– Официальная справка от органов здравоохранения РФ о том, что пассажир переболел COVID-19 в течение последних 6 месяцев перед поездкой.

– Справка с результатами экспресс-теста на антигены (не путать с антителами) к COVID-19. Тест должен быть проведен не ранее чем за 48 часов до прибытия в Турцию.



Небывалый спрос

Представители турагентств отмечают, что после объявления о возобновлении авиасообщения с Турцией число бронирований резко возросло. "Количество запросов выросло молниеносно, – рассказала Москве 24 представитель онлайн-турагентства Екатерина Бежанова. – За последние полтора дня у нас было несколько десятков тысяч запросов на сайте по Турции, продажи побили все рекорды. Среди продаж по всем направлениям продажи по Турции составили более 55%".

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в диалоге с Москвой 24 пояснил, что высокий спрос обусловлен тремя факторами: перенесенными турами с лета 2020 года, перебронированиями с апреля – мая текущего года и новыми бронированиями.





Дмитрий Горин вице-президент АТОР По нашим оценкам, с 15 апреля по 21 июня в Турцию не смогли улететь 1 300 000 человек, сумма за эти туры не меньше 44 миллиардов рублей.

Горин сообщил, что Турция сейчас является доступным направлением. "Отели "три звезды" на двоих с перелетом в среднем стоят 50–60 тысяч рублей. Отели "четыре звезды" – от 70 тысяч и более. Отели "пять звезд" – от 80 тысяч и выше. При этом есть премиальные отели, которые в неделю стоят 300–400 тысяч и больше", – рассказал он.

Ранее президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев заявил, что цены на отдых в Турции в этом сезоне останутся на уровне прошлого года. "Цены будут держать на уровне 2020 года, чтобы восстановить поток", – предположил он.



Можно ли перебронировать тур на лето?

В АТОР рассказали, что весенние туры можно перебронировать на осень за ту же цену или на лето с доплатой, так как это более высокий сезон и стоимость в этот период значительно выше.





Дмитрий Горин вице-президент АТОР Туристы, которые не улетели весной, могут перебронировать туры на сентябрь и октябрь на равнозначных условиях или на следующий год на весну. Но кто-то выбирает опцию перебронировать на летние месяцы, пусть даже с доплатой.

На сегодня Турция является единственным безлимитным туристическим направлением, все другие направления ограничены квотами, указал Горин. Поэтому проблем с количеством рейсов не должно быть, полагает он. Ряд авиакомпаний возобновит авиасообщение 22 июня, некоторые – 25 июня. Самыми популярными направлениями, по данным АТОР, являются Анталья, Бодрум и Даламан.

"Емкости самолетов есть, гостиниц много. Они были сориентированы на российский рынок в том числе. Конечно, лучше заранее покупать туры, потому что и Европа тоже вся полетела. Немцы, французы, итальянцы, испанцы, англичане восстанавливают выездной туризм", – объясняет Горин.

Эксперт полагает, что при текущей динамике бронирования и переноса туров из России на турецкие курорты могут ежемесячно путешествовать до миллиона человек.

Кроме того, Оперативный штаб принял решение о возобновлении авиасообщения с США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Северной Македонией и Кипром. Оно вступит в силу 28 июня.