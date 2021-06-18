Россия возобновит авиасообщение с девятью странами

Фото: depositphotos/motorolka

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что Оперативный штаб принял решение о возобновлении авиасообщения с рядом стран.

В частности, полеты теперь возможны в США, Бельгию, Болгарию, Иорданию, Ирландию, Италию, Северную Македонию, Турцию и на Кипр.

Голикова отметила, что данные решения вступят в силу 28 июня. А в Турцию можно будет летать уже с 22 июня.

Кроме того, ведомство разрешило увеличить число рейсов в Катар, Финляндию, Хорватию, Швейцарию, Австрию, Азербайджан, Армению, Грецию. Также в перечень тех, кто может въезжать на территорию РФ, будут включены граждане КНР и Лихтенштейна.

"Оперативным штабом принято решение, которое будет предложено на утверждение председателю правительства, о включении граждан Китайской Народной Республики и Княжества Лихтенштейн, поскольку с ним нет авиационного сообщения, в перечни иностранных государств, граждане которых и лица, имеющие вид на жительство или иной документ, подтверждающий постоянное проживание в этих странах, могут въезжать в Российскую Федерацию", – сообщила Голикова.

При этом Голикова призвала россиян вакцинироваться при планировании отпуска. Это связано с тем, что некоторые страны пускают только привитых туристов.

"В ряде государств принято решение о том, что на территорию этих государств допускаются граждане, вакцинированные соответствующими вакцинами. Наверное, вы зададите вопрос по поводу того, что наши вакцины пока не признаны Всемирной организацией здравоохранения и ряд государств в свои правила включает только вакцины, которые признаны ВОЗ. Тем не менее ряд государств из тех, которые сейчас открыты, готовы принимать наших граждан, вакцинированных российскими вакцинами. В первую очередь вакциной "Спутник V", – подчеркнула Голикова.

Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что российские курорты Черного моря максимально загружены. Причиной такого ажиотажа она назвала ограничение авиасообщения с другими странами из-за коронавируса, а также нехватку отелей современного уровня.