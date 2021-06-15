Россиян предупредили о перегруженности черноморских курортов

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Руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что российские курорты Черного моря максимально загружены, сообщает газета "Известия".
Причиной такого ажиотажа она назвала ограничение авиасообщения с другими странами из-за коронавируса, а также нехватку отелей современного уровня.
В связи с этим в ближайшие годы в России хотят существенно увеличить число хороших гостиниц, в том числе создать не менее 20 тысяч номеров в курортных и рекреационных зонах.
По словам Догузовой, сегодня на всю страну около 60 тысяч номеров под федеральными и международными брендами, в основном они находятся в крупных городах.
Ранее сообщалось, что открытие купального сезона на курортах Черного моря можно ожидать во второй половине июня, когда прогреется вода. На курортах Азовского моря сделать это можно уже сейчас.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Бердянске температура воды составляет 22 градуса, в Сочи, Алуште, Феодосии и Ялте вода прогрелась до 17 градусов тепла, в Туапсе – до 18 градусов, в Евпатории – до 19 градусов.
Синоптики рассказали о переносе купального сезона в столице
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