Россиянам назвали сроки начала купального сезона на Черном и Азовском морях

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Открытие купального сезона на курортах Черного моря можно ожидать во второй половине июня, когда прогреется вода, на курортах Азовского моря сделать это можно уже сейчас, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По словам синоптика, в Бердянске температура воды составляет 22 градуса, в Сочи, Алуште, Феодосии и Ялте вода прогрелась до 17 градусов тепла, в Туапсе – до 18 градусов, в Евпатории – до 19 градусов.
"В ближайшее время ситуация изменится, и в Южном федеральном округе температура воздуха начнет повышаться. Она будет выше нормы уже к середине следующей недели, это значит, что будет 24–28 градусов тепла. Начнет прогреваться и вода", – приводит слова Вильфанда РИА Новости.
Накануне, 12 июня, научный руководитель Гидрометцентра предупредил жителей столичного региона о переносе купального сезона на вторую половину следующей недели. На сроки повлияла непогода. По словам Вильфанда, сейчас средняя температура воды в Москве и Подмосковье составляет 17–18 градусов тепла.
Синоптики рассказали о переносе купального сезона в столице
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