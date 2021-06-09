Эксперт рассказала, где в России в июне теплое море

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
В России в июне Азовское море теплее Черного, рассказала ассистент кафедры национальной экономики экономического факультета РУДН Татьяна Ушкац. Об этом сообщает агентство "Прайм".
По ее словам, Азовское море по сравнению с Черным имеет небольшую глубину, поэтому вода быстрее прогревается.
Ушкац посоветовала туристам обратить внимание на азовское побережье Крыма и поселок Тамань. Там, по ее словам, много достопримечательностей, а само место подходит для спокойного семейного отдыха.
Любителям активного отдыха эксперт рекомендовала посетить Ейск с его аквапарками, дельфинарием и другими развлечениями. При этом она выделила и мелководье Черного моря, западное побережье Крыма с Евпаторией, Феодосией и Керчью.
По ее словам, Евпатория имеет просторные пляжи и многочисленные памятники архитектуры.
"Феодосия подойдет как любителям песчаного, так и галечного пляжа. Керчь – один из древнейших городов, находится между двумя морями и имеет богатую историю, живописные пейзажи", – добавила Ушкац.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал сроки начала купального сезона в столичном регионе. Синоптик отметил, что с понедельника в регионе установятся ночные температуры в пределах 10–13 градусов тепла. Кроме того, днем воздух будет прогреваться до +25 градусов. Такие условия обеспечат прогревание водной поверхности.
Он подчеркнул, что к следующим выходным температура воды возрастет до оптимальной для купания – до 20–22 градусов.
Также Вильфанд рассказал, когда начнется купальный сезон на Черном море. Он объяснял, что купаться можно после того, как вода прогреется до 22 градусов.
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