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16 сентября, 21:55

Город

Семейный фестиваль прошел в ландшафтном парке "Южное Бутово"

Фото: Ильяс Юсипов

В ландшафтном парке "Южное Бутово" на улице Адмирала Лазарева состоялся творческий фестиваль "Арт-осень". Мероприятие собрало около 300 местных жителей, значительную часть которых составили семьи с детьми, сообщил депутат Госдумы Роман Романенко.

Для гостей организовали полевую кухню, конкурсы и выступления творческих коллективов. Также все желающие могли посетить мастер-классы, в том числе по созданию авторских открыток из сухоцветов.

Романенко отметил, что для Москвы, где число многодетных семей с 2010 года выросло почти в четыре раза и превышает 250 тысяч, важно разнообразие форматов, доступных детям и родителям. По его словам, в столице работает свыше 140 тысяч кружков и секций, которые посещают более 1,5 миллиона детей.

"Поддержка семей остается одним из приоритетов законодательной работы ГД: с 2021 года принято более 60 законов в этой сфере. В совокупности федеральные решения и городская инфраструктура позволяют выстраивать систему, которая учитывает разные потребности семьи", – подчеркнул депутат.

Он добавил, что возможности для совместного досуга детей и родителей в Москве развивают в разных форматах – от районных программ в парках до крупных городских фестивалей. В течение летнего сезона более 500 площадок проекта "Лето в Москве" принимали различные мероприятия. Отдельные программы проводились во дворах и парках: проект "Семейные игры" объединил мастер-классы, эстафеты и спортивно-игровые занятия.

Для родителей в столице также работают сервисы, помогающие подобрать ребенку занятие. Например, 12 сентября в 25 центрах дополнительного образования прошел единый день открытых дверей "Выбери успех". Записаться в кружки и секции можно через сервис на портале mos.ru.

Ранее сообщалось, что с 2024 года участниками проекта "Зал "Зарядье" – детям" стали 50 тысяч человек, посетивших более 220 концертов и спектаклей. С начала года к проекту присоединились 12 тысяч юных москвичей и их родителей. Осенью стартуют новые циклы.

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