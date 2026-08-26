Проект "Зал "Зарядье" – детям" привлек уже 50 тысяч участников

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

С осени 2024 года участниками проекта "Зал "Зарядье" – детям" стали 50 тысяч человек. Они посетили более 220 концертов и спектаклей, узнали о творчестве великих композиторов, открыли для себя новые музыкальные и театральные жанры, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Только с начала года проект объединил 12 тысяч юных москвичей и их родителей. Каждое событие погружает ребят в мир музыки и искусства, дарит яркие впечатления и вдохновляет заниматься творчеством. Совсем скоро, в сентябре, начнется новый сезон", – отметила Сергунина.

"Зал "Зарядье" – детям" охватывает музыкальные постановки, симфонические, органные и джазовые концерты. Особой популярностью пользуется цикл "Кто сказал "дзынь"?": слушателей знакомят с разницей звучания рояля, арфы, флейты, виолончели, барабанов и перкуссии.

Каждый сезон программа расширяется. Например, этой осенью стартует серия встреч под названием "Кто крикнул "браво"?". Ее посвятят опере и балету: участники разберут особенности постановок в этих жанрах, в том числе на примере "Лебединого озера" Петра Чайковского и "Волшебной флейты" Вольфганга Амадея Моцарта.

Еще одна новинка – цикл концертов "Писатели-меломаны", подготовленный на основе музыкальных предпочтений Александра Пушкина, Николая Гоголя, Федора Достоевского, Антона Чехова. Гости узнают, какую музыку любили русские классики и как их вкусы отразились в произведениях.

Кроме того, посетителей ждут большой джазовый концерт 4 октября, музыкальное путешествие по миру русских сказок 18 октября, научное шоу про звуковые волны 21 ноября и другие события.

"Проект существует менее двух лет, но уже имеет большую аудиторию. Он помогает юным слушателям знакомиться с академической музыкой в увлекательном игровом формате", – добавил генеральный директор Московского концертного зала "Зарядье" Иван Рудин.

Узнать расписание мероприятий и приобрести билет можно на официальном сайте концертного зала.

Ранее в Москве начался новый театральный сезон. Спектакли уже показывают порядка 20 театров, еще два культурных учреждения откроют сезон до конца августа. Также 35 театров присоединятся в сентябре и два – в октябре.

В новом сезоне московские концертные организации планируют провести около 1,8 тысячи мероприятий, а театры подготовят около 300 новых постановок.