Силы ПВО ночью уничтожили три ракеты "Фламинго" над Черным морем

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Минувшей ночью российские силы ПВО отразили ракетную атаку на Севастополь. Об этом сообщает RT со ссылкой на канал губернатора города Михаила Развожаева.

По его словам, три дальнобойные крылатые ракеты FP-5 "Фламинго" были своевременно обнаружены и уничтожены над акваторией Черного моря. Сбиты они были вдали от береговой черты Севастополя. Пострадавших и разрушений нет.

Кроме того, в ночь на 26 августа средства ПВО перехватили и уничтожили 426 украинских БПЛА. Все они были самолетного типа.

Дроны ликвидировали над Брянской, Белгородской, Орловской, Курской, Тульской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Рязанской, Тамбовской, Волгоградской, Нижегородской и Ростовской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом.