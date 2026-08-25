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25 августа, 07:34

Город

Фестиваль водных фонариков пройдет на Нижнем Красногвардейском пруду в Москве

Фото: АНО "Развитие парков"

С 28 по 30 августа на Нижнем Красногвардейском пруду состоится фестиваль водных фонариков. Мероприятие организуют в рамках проекта "Лето в Москве", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Гостей зоны отдыха "Красногвардейские пруды", подведомственной столичному Депкульту, ждет музыкальная программа с лазерным шоу и запуском светящихся фонариков по воде. В течение фестивальных дней для посетителей прозвучат хиты разных лет – от песен из детства до современных треков. Вечером небо над прудами раскрасят лазерные лучи, а на водной глади появится большая светящаяся луна, которая создаст иллюзию сказочного пространства.

Кульминацией каждого дня станет одновременный запуск сотен светящихся фонариков по воде. Гости смогут заранее приобрести фонарик на месте, загадать желание и отправить его в плавание под живую музыку и аплодисменты окружающих.

Фестиваль водных фонариков проходит в столице уже в пятый раз. За предыдущие годы он собрал более 25 тысяч гостей, которые запустили 10 тысяч бумажных фонариков с желаниями. Десятки пар обручились у инсталляции "Люблю до луны и обратно".

Ранее стало известно, что 6 сентября в Южном спортивном центре олимпийского комплекса "Лужники" в Москве пройдет фестиваль "Русский богатырь". Гостей ждет программа, объединяющая спорт, ремесла, историю и семейные ценности. На площадке "Арена богатыря" пройдут силовые состязания.

Кроме того, фестиваль "Пляжный волейбол: Кубок сезона" пройдет на стадионе "Металлург" Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана 30 августа. Мероприятие приурочено к городской концепции здорового долголетия, которая предполагает развитие доступной спортивной среды и возможностей для активного образа жизни.

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Сюжет: Лето в Москве
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