Открытое горение на строительном рынке в подмосковном Одинцове потушено

Фото: МАХ/"МЧС Московской области"

В подмосковном Одинцове ликвидировано открытое горение на территории строительного рынка. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

В ведомстве уточнили, что на месте пожара объявлена ликвидация открытого горения, проводятся проливка и разборка конструкций.

Возгорание произошло 16 сентября в деревне Наро-Осаново на 73-м километре Минского шоссе. Изначально сообщалось, что загорелись два торговых ряда, однако позднее площадь пожара увеличилась. Тушение осложнялось высокой пожарной нагрузкой.

Вскоре пожар был локализован на площади 2,4 тысячи квадратных метров. К тушению возгорания привлечены 52 человека и 17 единиц техники.