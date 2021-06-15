Посол РФ ожидает, что Вена и Москва скоро восстановят туристические потоки

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Туристические потоки и деловые контакты между Россией и Австрией могут быть восстановлены в ближайшее время. Такое предположение высказал посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский.

"Есть основания смотреть в будущее с оптимизмом. Прививочные кампании как в России, так и в Австрии набирают темп. Ограничительные меры, в том числе на поездки, постепенно ослабляются. Можно ожидать, что в близкой перспективе удастся восстановить и туристические потоки, и прямые деловые контакты между нашими странами", – цитирует РИА Новости посла.

Любинский также обратил внимание на работу Российско-австрийской комиссии историков во время пандемии, которой удалось осуществить интересные проекты в онлайн-формате.

"Большое количество осуществленных и запланированных совместных инициатив в целом свидетельствует об обоюдном стремлении наших стран возобновить, как только это станет возможным, полноценные контакты во всех сферах", – объяснил посол.

10 июня Россия официально возобновила авиасообщение еще с 8 странами – Венгрией, Ливаном, Маврикием, Австрией, Хорватией, Люксембургом и Марокко, а также чартерные полеты в Албанию.

