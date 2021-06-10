С 10 июня Россия возобновит авиасообщение еще с восемью странами

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В четверг, 10 июня, Россия официально возобновляет авиасообщение с еще 8 странами – Венгрией, Ливаном, Маврикием, Австрией, Хорватией, Люксембургом и Марокко, а также чартерные полеты в Албанию.

По два раза в неделю будут выполняться рейсы из Москвы в Вену, Будапешт, Порт-Луи, Рабат и Загреб. По одному разу в неделю – в Бейрут и Люксембург, а также чартер в Тирану.

Кроме того, Россия увеличивает количество авиарейсов с Азербайджаном, Катаром, Грецией, Арменией, Узбекистаном, Таджикистаном, Египтом и Сербией. Полеты по маршруту Москва – Минск на взаимной основе будут выполняться до десяти раз в неделю.

Также с десятого июня разрешаются полеты за рубеж из международных аэропортов Нижнекамска, Владикавказа и Томска.

Регулярное и чартерное сообщение с другими странами Россия прекратила 27 марта 2020 года из-за пандемии коронавируса. Исключение составили только вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и ряд других рейсов.

Ранее Россия продлила до 21 июня приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией.