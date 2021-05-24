В Турции предложили России возобновить полеты в курортные города страны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Турция предложила России модель безопасного туризма, согласно которой полеты сначала будут возобновлены в курортные города страны. Об этом РИА Новости рассказал министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой.

"Мы запустили эту систему с Германией, она оказалась очень успешной. Это же мы предложили российской стороне. Конечно, все зависит от решения властей России. Это зависит от их политики в области здравоохранения и от тех решений, которые они дадут по трафику, мы будем следовать им", – пояснил политик.

Он также добавил, что список принимающих аэропортов будет расширяться по мере удовлетворения требований российской стороны.

С 15 апреля по 1 июня Россия приостановила авиасообщение с Турцией из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране. Ограничение коснулось грузопассажирских, чартерных и почти всех регулярных рейсов, исключение составили полеты между Москвой и Стамбулом.

В середине мая стало известно, что Россия может направить в Турцию делегацию экспертов для осмотра туристических объектов на предмет принятия мер безопасности. Также в этом вопросе предполагается тесное взаимодействие Роспотребнадзора с соответствующими ведомствами Турции.

