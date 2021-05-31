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Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией. Об этом сообщает Оперштаб.
"С учетом сложной эпидемиологической обстановки в Турции и Танзании действующие ограничения по авиасообщению решено продлить", – отмечается в сообщении.
Уточняется, что ограничения на полеты в эти страны будут действовать до 21 июня текущего года включительно.
Ранее СМИ утверждали, что Россия намерена сохранить ограниченный формат авиасообщения с Турцией после 1 июня. Об этом сообщали источники, близкие к Оперштабу по борьбе с коронавирусом.
До этого РФ приостановила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране. Ограничение коснулось грузопассажирских, чартерных и почти всех регулярных рейсов, исключение составили полеты между Москвой и Стамбулом.
Сообщалось, что возможность возобновления туристического сообщения России с Турцией оценит соответствующая российская делегация. Во время визита будут осмотрены туристические объекты на предмет принятых мер безопасности.
Туроператоры ждут открытия авиасообщения с Турцией
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