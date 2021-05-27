В Турции рассказали об изменениях в системе "все включено" в отелях

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Изменения, которые внесли в систему "все включено" в отелях Турции, могут сохранить по окончании пандемии, сообщает РИА Новости.

Мэр Бодрума Ахмет Арас рассказал, что привычное россиянам обслуживание по системе "все включено" в большинстве отелей изменено. Гости не сами накладывают себе еду, а за них это делают официанты.

Он отметил, что для персонала отелей это нововведение может создать дополнительные затруднения, требуя больше времени и усилий. Но с точки зрения гигиены и обслуживания гостей это лучше, сказал Арас.

Он также сообщил, что туризм в Бодруме сейчас безопасен – около 90% объектов размещения проверены и получили сертификаты безопасности.

С 15 апреля по 1 июня Россия приостановила авиасообщение с Турцией из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране. Ограничение коснулось грузо-пассажирских, чартерных и почти всех регулярных рейсов, исключение составили полеты между Москвой и Стамбулом.

В середине мая стало известно, что Россия может направить в Турцию делегацию экспертов для осмотра туристических объектов на предмет принятия мер безопасности. Также в этом вопросе предполагается тесное взаимодействие Роспотребнадзора с соответствующими ведомствами Турции.

