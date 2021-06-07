Еще одна страна откроется для российских туристов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Власти Азербайджана с 10 июня разрешат прибывать в республику на самолете гражданам России и Турции. Об этом сообщает АТОР.
Обязательным условием для въезда станет предъявление документа, подтверждающего полную вакцинацию от COVID-19 или выздоровление после перенесенной инфекции, а также справки об отрицательном тесте на коронавирус. От туристов младше 18 лет требуется только отрицательный ПЦР-тест.
В материале отмечается, что больше не нужно будет получать специальное разрешение от Оперативного штаба при кабинете министров республики.
Тем не менее эксперты АТОР уверены, что данных ослаблений мало, чтобы турпоток из России заметно вырос. Для увеличения числа гостей из РФ необходима возможность въезда взрослых туристов только с ПЦР-тестом. В этом случае будет возможно говорить о регулярном формировании экскурсионных и городских туров.
Один из руководителей крупных федеральных сетей турагентств отметил, что стать транзитным направлением для перелетов на турецкие курорты Азербайджану также вряд ли удастся. Турция – массовое относительно бюджетное направление семейного отдыха, однако из-за стыковки стоимость туров значительно увеличится.
Согласно данным билетных агрегаторов, стоимость перелета на одного человека из Москвы в Баку на 12 июня находится на уровне 32 тысяч рублей, а за перелет из Баку до Антальи придется заплатить еще около 20 тысяч. Таким образом, стоимость билетов в одну сторону может достигать 52 тысяч рублей.
Ранее в АТОР назвали условия въезда туристов в страны, с которыми с 10 июня возобновляется авиасообщение. Речь идет об Австрии, Венгрии, Люксембурге, Ливане, Марокко и ряде других государств.
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