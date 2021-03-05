В АТОР рассказали, смогут ли туристы полететь на Сейшельские острова

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Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин рассказал Москве 24, как российские туристы смогут добраться до Сейшельских островов.

Ранее стало известно, что с 25 марта Сейшельские острова планируют открыть границы для иностранцев, в том числе для россиян. Для того чтобы попасть в страну, необходимо будет иметь отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный за 72 часа до прибытия на курорт.

Никакого карантина для приезжающих не будет, но при этом отдыхающие обязаны носить маски и перчатки, а также соблюдать дистанцию. До этого на острова можно было попасть только людям, которые прошли вакцинацию от COVID-19.

Горин пояснил, что на данный момент прямого регулярного сообщения с Сейшельскими островами у России нет, хотя ранее Оперштаб правительства внес это направление в список разрешенных для регулярных международных рейсов.

"Стыковочные рейсы есть. На острова можно попасть через существующие открытые хабы, например через Дубай или Стамбул. Конечно, стыковочные рейсы, как правило, дольше и дороже. Цена может варьироваться очень сильно. По тому же Дубаю цены на билеты варьируются от 23 до 150 тысяч рублей в зависимости от спроса", – пояснил эксперт.



Дмитрий Горин вице-президент АТОР Билеты находятся в динамическом ценообразовании, и цены меняются в зависимости от загрузки рейса. В авиации все зависит от количества рейсов и спроса. На данный момент стоимость билета на Сейшельские острова в одну сторону начинается где-то от 30 тысяч рублей.

По его словам, Сейшелы никогда не были супермассовым направлением. Это направление было в сегменте VIP-путешествий, куда пассажиры летали бизнес-классом или первым классом, а также на частных самолетах. Туда даже не летают чартеры, подчеркнул он.

"Но мы увидели на примере Занзибара, что сейчас туда летают из 12 городов России – и даже чартерами. Если кто-то из авиакомпаний поставит прямые рейсы на Сейшелы, то это, возможно, будет востребованным, но нужно дождаться их решения. В любом случае для формирования полетных программ и открытия продаж туров обычно уходит от двух недель до месяца", – добавил собеседник Москвы 24.

С 15 февраля Россия возобновила авиасообщение с Азербайджаном и Арменией. До этого россияне также получили возможность снова полететь во Вьетнам, Индию, Финляндию и Катар.

С 1 марта свои границы для иностранных туристов открыл Кипр. Однако попасть туда российские туристы пока не могут. В конце февраля власти острова официально внесли РФ в список стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Также с марта открылись границы Грузии для туристов из России. Но и туда попасть непросто: наземные границы государства пока остаются закрытыми, а прямого регулярного авиасообщения между двумя странами все еще нет.

На данный момент россияне могут купить билеты более чем в 20 зарубежных стран. Однако условия для въезда везде разные: где-то достаточно отрицательного теста на коронавирус, а где-то необходимо провести две недели на карантине.