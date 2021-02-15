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Москва 24

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В мире

01:55

Россия возобновила авиасообщение еще с двумя странами

транспорт за рубежом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россия в понедельник, 15 февраля возобновляет авиасообщение с Азербайджаном и Арменией. Компания "Аэрофлот" планирует запустить перелеты в обе страны.

Рейсы Москва-Баку будут выполняться с 17 февраля по средам и воскресеньям, обратные полеты – по понедельникам и четвергам, говорится на сайте "Аэрофлота".

Рейсы Москва-Ереван запланированы по понедельникам, средам, четвергам и субботам. Обратные полеты – по понедельникам, воскресеньям и два рейса по четвергам.

Отмечается, что по прилету пассажирам необходимо предъявить сертификат с отрицательным результатом теста на COVID-19, сделанного методом ПЦР.

Ранее стало известно, что с 1 марта Кипр возобновит выдачу туристических виз для россиян. Они будут выдавать в электронном виде.

Россия возобновила международное авиасообщение, перрванное из-за коронавируса, 1 августа 2020 года. В настоящее время разрешено летать в Грецию, Великобританию, Финляндию и Швейцарию.

Также открыты Египет, ОАЭ, Катар, Белоруссия, Киргизия, Казахстан, Сербия, Турция, Вьетнам, Индия, Южная Корея, Япония, Иран, Гонконг, Эфиопия, Танзания, Куба, Сейшелы и Мальдивы.

Кипр с 1 марта возобновит выдачу туристических виз

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