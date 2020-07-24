Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что возобновление международного авиасообщения в России произойдет с 1 августа.
Самолеты смогут отправиться из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
"Принято решение о возобновлении международного авиасообщения, при этом мы руководствуемся эпидемиологической обстановкой, показателями заболеваемости, принципами взаимности", – сказал Мишустин.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова уточнила, что Россия возобновляет авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Что касается турецкого направления, то она сообщила, что с 1 августа полеты будут осуществляться только в Стамбул и Анкару. С 10 августа, по словам Голиковой, возобновится авиасообщение с другими турецкими городами.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия будет открывать границы на основе взаимности. Он сообщал о ведении переговоров по поводу возобновления международного авиасообщения.
Росавиация предлагала снова начать перелеты между странами из шести городов. Сообщалось, что подобную возможность прорабатывали с подразделениями Роспотребнадзора Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока.
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