В Кремле рассказали о принципе открытия границ России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Россия будет открывать границы на основе взаимности, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
По его словам, по данному вопросу правительство России пока не делало никаких заявлений.
"Как известно, контакты сейчас осуществляются, но пока решений не принималось", – добавил он.
Россия полностью закрыла авиасообщение с другими странами в конце марта, за исключением вывозных, грузовых и почтовых рейсов. Мера связана с распространением COVID-19. Позднее были открыты границы для выезда россиян за рубеж на работу и учебу. Обязательная 14-дневная изоляция для людей, которые приезжают в РФ с 15 июля, отменена.
Ранее в Ассоциации туроператоров России заявили, что лишь 30% из ранее выезжавших за рубеж россиян ждут открытия границ. Остальные выбирают маршруты по стране.
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