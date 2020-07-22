Обходной рейс. Как москвичи попадают на заграничные курорты

Москвичи ищут способы попасть на заграничные курорты

Российские туристы ищут пути, как попасть за границу. Они собираются на курорты Турции и Египта, а некоторые уже замечены на пляжах Дубая, передает телеканал Москва 24.

Самолеты сейчас за границу не летают, но при этом в автобусах в Белоруссию нет свободных мест. Находчивые туристы выезжают в Минск, а оттуда покупают билеты в Египет и другие страны, которые готовы принять у себя россиян.

Так поступила и москвичка Татьяна Суворова. Женщина забронировала через знакомых в белорусском турагентстве путевку в Египет на начало августа.

"Связалась с консульством египетским в Москве. Мне подтвердили, что Египет в середине июля открыл свои границы. Правда, некоторые достопримечательности закрыты, но не беда, главное, что открыто море и солнце", – рассказала женщина.

В то же время в российских турфирмах говорят, что не факт, что выехать получится. Все дело в том, что для россиян по-прежнему действует требование подтвердить цель выезда, например лечение. Такая путевка выйдет как минимум в два раза дороже обычной, а в пути придется провести не 2, а 14 часов.

Игорю Попову для отдыха в ОАЭ пришлось оформить рабочую визу. Мужчина рассказал, что российских туристов на пляжах Дубая было очень много.

"Чтобы сделать визу, мне необходимо было предоставить справку с тестом на коронавирус, ей должно было быть не больше двух дней. Также требовалось сделать рабочую справку, в чем они, в принципе, помогали. Все! Мы жили без проблем, отдыхали неделю, плавали. На пляжах народ есть", – отметил Попов.

Юристы все же советуют не пренебрегать правилами безопасности. По их словам, за незаконное пересечение границы можно оказаться за решеткой.

"Во-первых, это незаконно, потому что нарушаются правила карантина. Эти нарушения могут повлечь за собой ответственность и административную, и уголовную в случае, если это приведет к заражению других людей", – подчеркнул юрист Александр Сироткин.

Поэтому все же лучше дождаться разрешения властей. Накануне глава Росавиации Александр Нерадько направил в правительство предложение разрешить полеты из шести городов России – Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока.

Затем ведомства будут отслеживать эпидемиологическую ситуацию и каждые две недели составлять перечень стран, куда можно будет улететь из любого международного аэропорта страны.

Если авиасообщение с другими странами будет восстановлено 1 августа, то российские аэропорты, не отнесенные к внутригосударственным хабам, смогут принимать рейсы из-за границы не ранее середины августа.

По данным СМИ, в Москве все три аэропорта смогут осуществлять международные рейсы, тогда как в регионах будут выбирать только один крупный аэропорт.

С 27 марта из-за пандемии коронавируса Россия полностью закрыла регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение было сделано для вывозных, а также грузовых, почтовых, санитарных и еще ряда рейсов.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее также предложил возобновить международное авиасообщение. При этом он указал на необходимость тестирований на COVID-19 и обеспечение соблюдения социальной дистанции.