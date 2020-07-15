Власти скоро представят данные о возобновлении международных перелетов – Голикова

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Авиавласти РФ планируют предоставить данные по возобновлению международных перелетов в ближайшее время. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

"Мы ведем сейчас работу по возобновлению международного авиационного сообщения с теми странами, которые соответствуют заявленным нами критериям на принципе взаимности", – заявила представитель кабмина на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Ранее в СМИ говорилось, что Минтранс Турции сообщил о достижении договоренностей с Россией о возобновлении авиасообщения с 15 июля. Предварительные переговоры уже провели транспортные ведомства двух стран.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе ранее заявила, что восемь стран официально подтвердили готовность принимать российских туристов. Это Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и ОАЭ.

