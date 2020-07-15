Авиасообщение между РФ и Турцией могут возобновить с 15 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Минтранс Турции сообщил о достижении договоренностей с Россией о возобновлении авиасообщения с 15 июля, сообщает ТАСС.

По данным Анатолийского агентства, разговоры по этой теме минувшей ночью провели представители транспортных ведомств двух стран.

Накануне в АТОР сообщили, что восемь стран официально объявили, что готовы принимать российских туристов. Речь идет о Турции, Кубе, Доминикане, Мексике, Мальдивах, Хорватии, Египте и ОАЭ. Россиянам нужно будет лишь предоставить справки об отсутствии COVID-19.

В АТОР обратили внимание, что это еще не значит, что российские граждане смогут туда долететь, поскольку международное авиасообщение в России еще закрыто.

Правительство РФ начало обсуждать возможное возобновление международного авиасообщения 15 июля. Власти России возобновят его с теми странами, где заболеваемость COVID-19 будет составлять не более 40 человек на 100 тысяч населения.

По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, власти каждые две недели будут оценивать эпидситуацию в зарубежных странах, чтобы корректировать список стран, куда будут возобновлены рейсы.

В конце марта Россия полностью закрыла авиасообщение с другими странами, за исключением вывозных, грузовых и почтовых рейсов. Такой шаг был связан с распространением COVID-19. В июне были открыты границы для выезда россиян за рубеж на работу и учебу.

