Глава Минздрава предложил возобновить международные авиаперелеты с ограничениями

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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предложил возобновить международное авиасообщение, сообщает ТАСС.

Он отметил, что при этом необходимо ввести некоторые ограничения в связи с ситуацией с коронавирусом. В частности, по словам Мурашко, важно делать тестирования на COVID-19, а также обеспечивать соблюдение социальной дистанции.

"Возобновлять авиасообщение необходимо, но мы понимаем, что любые послабления в сегодняшней ситуации должны быть с определенными поправками, ограничениями", – отметил глава ведомства.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в ближайшее время будут предоставлены данные по возобновлению международного авиасообщения. Она отметила, что в настоящее время ведутся переговоры со странами, которые отвечают критериям российских властей.

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