Стало известно, что потребуется россиянам для въезда на Кубу

16:55
Фото: AP Photo/Ramon Espinosa
Куба готова принимать туристов из России, для них сохранен безвизовый режим, сообщает АТОР.
Как уточняется, при въезде на Кубу у россиян не потребуют справок об отсутствии COVID-19. Однако после прилета прибывающим измерят температуру тела и попросят сделать бесплатный тест на коронавирусную инфекцию.
Кроме того, у туристов обязательно должна быть медицинская страховка, покрывающая расходы на лечение COVID-19. Страховку можно сделать заранее или купить в аэропорту и у местных принимающих компаний. Ее ориентировочная стоимость составит около 5 долларов в день. Страховка покроет расходы по госпитализации и связанные с этим сопутствующие услуги, говорится в сообщении.
Как отмечается, турист, у которого обнаружат COVID-19, будет сразу госпитализирован, а сопровождающие лица останутся под наблюдением врачей отеля, их изолируют в отдельном секторе гостиницы.
На сегодняшний день Куба открыла для туристов курорты северных островов: Кайо-Коко, Кайо-Гильермо и Кайо-Санта-Мария. Отели работают с соблюдением всех мер безопасности.
Накануне в АТОР сообщили, что восемь стран официально объявили, что готовы принимать российских туристов. Речь идет о Турции, Кубе, Доминикане, Мексике, Мальдивах, Хорватии, Египте и ОАЭ. Россиянам нужно будет лишь предоставить справки об отсутствии COVID-19.
В АТОР обратили внимание, что это еще не значит, что российские граждане смогут туда долететь, поскольку международное авиасообщение в России еще закрыто.
Правительство РФ начало обсуждать возможное возобновление международного авиасообщения 15 июля. Власти России возобновят его с теми странами, где заболеваемость COVID-19 будет составлять не более 40 человек на 100 тысяч населения.
По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, власти каждые две недели будут оценивать эпидситуацию в зарубежных странах, чтобы корректировать список стран, куда будут возобновлены рейсы.
В конце марта Россия полностью закрыла авиасообщение с другими странами, за исключением вывозных, грузовых и почтовых рейсов. Такой шаг был связан с распространением COVID-19. В июне были открыты границы для выезда россиян за рубеж на работу и учебу.
Обязательная двухнедельная изоляция для приезжающих в РФ отменяется с 15 июля
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