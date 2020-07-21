Росавиация предложила возобновить полеты за границу из шести городов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Глава Росавиации Александр Нерадько направил в правительство предложение разрешить полеты из шести городов России на первом этапе возобновления международного авиасообщения.

В проекте говорится, что Росавиация и МИД будут согласовывать список стран с территориальными подразделениями Роспотребнадзора Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока.

Затем ведомства будут отслеживать эпидемиологическую ситуацию и каждые две недели составлять перечень стран, куда можно будет улететь из любого международного аэропорта страны, пишет газета "Известия".

Если авиасообщение с другими странами будет восстановлено 1 августа, то российские аэропорты, не отнесенные к внутригосударственным хабам, смогут принимать рейсы из-за границы не ранее середины августа.

По данным издания, в Москве все три аэропорта смогут осуществлять международные рейсы, тогда как в регионах будут выбирать только один крупный аэропорт.

С 27 марта из-за пандемии коронавируса Россия полностью закрыла регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение было сделано для вывозных, а также грузовых, почтовых, санитарных и еще ряда рейсов.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее также предложил возобновить международное авиасообщение. При этом он указал на необходимость тестирований на COVID-19 и обеспечение соблюдения социальной дистанции.