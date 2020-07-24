09:24
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
В Барселоне надеются возобновить прием российских туристов осенью текущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на советника по туризму и творческим промыслам мэрии каталонской столицы Шавьера Марсе.
"Если повторной крупной вспышки вируса в Европе не произойдет, то я надеюсь, что с сентября – октября начнет нормализоваться ситуация с туристическим транзитом из стран, которые не входят в ЕС, в том числе россиян", – отметил Марсе.
Он также добавил, что по показателю "расходов на одного посетителя" российские туристы занимают третье место.
По словам Марсе, примерно 12,5% экономики Барселоны представляет туризм. Сейчас в городе всего 40% отелей вновь возобновили работу.
Россия полностью закрыла авиасообщение с другими странами в конце марта, за исключением вывозных, грузовых и почтовых рейсов. Мера связана с распространением COVID-19.
Ранее сообщалось, что в Каталонии вводят жесткий карантин из-за очередной вспышки коронавируса. В семи муниципалитетах запрещается выходить из дома без необходимости.
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