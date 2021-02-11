Кипр возобновит выдачу туристических виз для россиян с 1 марта

Фото: depositphotos/KirillM
Кипр с 1 марта возобновит выдачу туристических виз для россиян, заявил атташе по туризму посольства Кипра в России, представитель министерства туризма республики Димитрис Димитриу. Об этом сообщает РИА Новости.
Как уточняется, визы будут выдавать в электронном виде.
В страну смогут прилететь граждане 56 государств. Страны разделят на категории – в зависимости от эпидемиологической ситуации. Все они должны будут зарегистрироваться на сайте CyprusFlightPass за 24 часа до вылета.
Для жителей стран из "красной" категории, куда входит РФ, потребуется сдать ПЦР-тест за 72 часа до вылета и затем по прибытии в страну. Туристы из "оранжевой" (входящие в Европейскую экономическую зону) категории должны будут сдать анализ только перед вылетом. Приезжающие из государств "зеленой" группы (страны – члены ЕС) сдавать тесты не должны.
Если у путешественника окажется положительный результат теста на COVID-19 во время его пребывания в стране, то его отправят в медучреждение. За проживание, еду и лекарства в этом случае платить не придется.
Ранее Россия возобновила регулярное авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром.
Также сообщалось, что Шри-Ланка открыла границы для иностранных туристов, у которых есть отрицательный тест на COVID-19, полученный не ранее 96 часов до вылета.
Кроме того, стало известно, что граждане Белоруссии и Армении смогут с 1 февраля приехать в Россию при наличии отрицательных тестов на коронавирус.
Кипр 1 марта возобновит выдачу туристических виз россиянам
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: