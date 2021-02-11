Кипр возобновит выдачу туристических виз для россиян с 1 марта

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Кипр с 1 марта возобновит выдачу туристических виз для россиян, заявил атташе по туризму посольства Кипра в России, представитель министерства туризма республики Димитрис Димитриу. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточняется, визы будут выдавать в электронном виде.

В страну смогут прилететь граждане 56 государств. Страны разделят на категории – в зависимости от эпидемиологической ситуации. Все они должны будут зарегистрироваться на сайте CyprusFlightPass за 24 часа до вылета.

Для жителей стран из "красной" категории, куда входит РФ, потребуется сдать ПЦР-тест за 72 часа до вылета и затем по прибытии в страну. Туристы из "оранжевой" (входящие в Европейскую экономическую зону) категории должны будут сдать анализ только перед вылетом. Приезжающие из государств "зеленой" группы (страны – члены ЕС) сдавать тесты не должны.

Если у путешественника окажется положительный результат теста на COVID-19 во время его пребывания в стране, то его отправят в медучреждение. За проживание, еду и лекарства в этом случае платить не придется.

Ранее Россия возобновила регулярное авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром.

Также сообщалось, что Шри-Ланка открыла границы для иностранных туристов, у которых есть отрицательный тест на COVID-19, полученный не ранее 96 часов до вылета.

Кроме того, стало известно, что граждане Белоруссии и Армении смогут с 1 февраля приехать в Россию при наличии отрицательных тестов на коронавирус.

