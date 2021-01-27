Гражданам Белоруссии и Армении разрешили въезд в Россию

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Граждане Белоруссии и Армении смогут с 1 февраля приехать в Россию при наличии отрицательных тестов на коронавирус. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на официальный портал правовой информации.

В документе отмечается, что речь идет о гражданах, въезжающих на территорию Российской Федерации с 1 февраля по 1 марта 2021 года. Для въезда в страну будут доступны 20 пунктов воздушного пропуска, включая аэропорты Московского региона и других регионов РФ.

Помимо того, результаты тестирования граждан на коронавирусную инфекцию должны отображаться в мобильном приложении "Путешествуй без COVID-19".

Ранее сообщалось о возобновления авиасообщения с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром. Кроме того, самолеты три раза в неделю будут летать в Каир.