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16:56

Кипр открывает границы для туристов из всех стран

туризм за рубежом

Фото: ТАСС/Petros Karadjias/АР

С 1 марта Кипр открывает границы для туристов из всех стран. Об этом сообщает Турпром.

В соответствии с эпидситуацией каждая страна будет обозначена цветами. К примеру, иностранцам из "зеленой" зоны тест на COVID-19 проходить будет не нужно, отрицательный результат должны предоставить туристы из "оранжевой" зоны, а путешественникам из "красной" зоны понадобится повторный тест.

"Если у туристов не будет положительного результата на COVID-19 по прибытии, то они смогут посещать Кипр без карантинных ограничений", – сказал замминистра туризма страны Саввас Пердиос.

По его словам, таким образом будет снят запрет на въезд граждан из 56 стран.

Ранее сообщалось, что власти Грузии с 1 февраля отменяют запрет на регулярное авиасообщение с другими странами, введенный в марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса.

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