Возобновление международного железнодорожного сообщения ожидается с начала 2021 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Минтранс России ожидает возобновления международного пассажирского железнодорожного сообщения с начала 2021 года при нормализации ситуации с коронавирусом, заявил замминистра транспорта РФ Владимир Токарев.

В интервью РИА Новости он напомнил, что железнодорожные пассажирские перевозки между государствами приостановили весной. На сегодняшний день восстановлено только сообщение с Абхазией.

Токарев подчеркнул, что в связи с обострением эпидемиологической ситуации в 2021 году возможно несколько сценариев развития событий. При позитивном развитии границы откроются и международное сообщение восстановится.

"Тогда в целом по пассажирским перевозкам на сети РЖД снижение объемов в 2021 году к уровню 2019 года будет практически минимальным", – заявил он.

Если же неблагоприятная эпидемиологическая обстановка сохранится и ограничения в связи с COVID-19 продлятся в будущем году, то на восстановление пассажиропотока в сравнении с уровнем 2019 года рассчитывать не придется, заключил министр.

РЖД возобновила курсирование пассажирских поездов между РФ и Абхазией 7 августа.

Ранее компания "Аэрофлот" анонсировала возобновление полетов в Ниццу с 20 ноября 2020 года. Они будут доступны только раз в неделю по пятницам.

Также возобновляются полеты на Кипр с 22 ноября. На данный момент страна не будет принимать туристов, приехать смогут только граждане государства или обладатели вида на жительство.