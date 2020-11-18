Возобновление международного железнодорожного сообщения ожидается с начала 2021 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Минтранс России ожидает возобновления международного пассажирского железнодорожного сообщения с начала 2021 года при нормализации ситуации с коронавирусом, заявил замминистра транспорта РФ Владимир Токарев.
В интервью РИА Новости он напомнил, что железнодорожные пассажирские перевозки между государствами приостановили весной. На сегодняшний день восстановлено только сообщение с Абхазией.
Токарев подчеркнул, что в связи с обострением эпидемиологической ситуации в 2021 году возможно несколько сценариев развития событий. При позитивном развитии границы откроются и международное сообщение восстановится.
"Тогда в целом по пассажирским перевозкам на сети РЖД снижение объемов в 2021 году к уровню 2019 года будет практически минимальным", – заявил он.
Если же неблагоприятная эпидемиологическая обстановка сохранится и ограничения в связи с COVID-19 продлятся в будущем году, то на восстановление пассажиропотока в сравнении с уровнем 2019 года рассчитывать не придется, заключил министр.
РЖД возобновила курсирование пассажирских поездов между РФ и Абхазией 7 августа.
Ранее компания "Аэрофлот" анонсировала возобновление полетов в Ниццу с 20 ноября 2020 года. Они будут доступны только раз в неделю по пятницам.
Также возобновляются полеты на Кипр с 22 ноября. На данный момент страна не будет принимать туристов, приехать смогут только граждане государства или обладатели вида на жительство.
Авиакомпания "Аэрофлот" возобновит полеты в Ниццу
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