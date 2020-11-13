"Победа" возобновит рейсы в Армению 26 ноября

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Лоукостер "Победа" с 26 ноября возобновляет рейсы из Москвы в армянские Гюмри, сообщает пресс-служба компании.

На сайте перевозчика уже открыта продажа билетов. Полеты по этому направлению будут выполняться раз в неделю по четвергам.

Помимо этого, с 28 ноября "Победа" возобновляет полеты из Москвы в Дубай (ОАЭ) и Тиват (Черногория). Самолеты будут летать по субботам.

С 4 декабря планируется начать выполнение рейсов из Москвы в Ларнаку (Кипр). Полеты будут проходить по пятницам.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Аэрофлот" собирается возобновить еженедельные полеты между Российской Федерацией и Кипром с 22 ноября.

На данный момент подтверждено, что полеты будут осуществляться только один раз в неделю по воскресеньям. На официальном сайте авиакомпании открыты продажи билетов на рейс из Москвы (с отправлением в 9:50) и из Ларнаки (с отправлением в 13:50).

