Фото: EPA/TASS/FRANCIS R. MALASIG
Россия возобновляет авиасообщение с Японией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом пишет РИА Новости.
В Оперштабе подтвердили, что совместное решение двух стран было принято на основе принципа взаимности.
Для возобновления авиасообщения Россия и Япония ранее договорились о ряде критериев, по которым было приятно соответствующее решение. В частности, в странах число новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения не должно превышать 40, а в течение двух недель должно фиксироваться не более 1 процента суточного прироста заражений.
Кроме того, коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за 7 дней не должен превышать 1.
Авиакомпании будут выполнять три рейса в Японию в неделю. Два из них станут следовать по маршруту Москва – Токио. Еще один рейс будет летать в столицу Японии из Владивостока.
Так, "Аэрофлот" начнет летать из Москвы в Токио с 5 ноября. На первом этапе рейсы будут выполнять один раз в неделю. Позже их количество увеличат до двух в неделю. Рейсы Владивосток – Токио будет выполнять дочка "Аэрофлота" – авиакомпания "Аврора".
О возобновлении авиасообщения с Японией стало известно 14 октября. В этот же день было объявлено о возобновлении полетов в Сербию и Кубу.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: