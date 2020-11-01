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Россия возобновляет авиасообщение с Японией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом пишет РИА Новости.

В Оперштабе подтвердили, что совместное решение двух стран было принято на основе принципа взаимности.

Для возобновления авиасообщения Россия и Япония ранее договорились о ряде критериев, по которым было приятно соответствующее решение. В частности, в странах число новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения не должно превышать 40, а в течение двух недель должно фиксироваться не более 1 процента суточного прироста заражений.

Кроме того, коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за 7 дней не должен превышать 1.

Авиакомпании будут выполнять три рейса в Японию в неделю. Два из них станут следовать по маршруту Москва – Токио. Еще один рейс будет летать в столицу Японии из Владивостока.

Так, "Аэрофлот" начнет летать из Москвы в Токио с 5 ноября. На первом этапе рейсы будут выполнять один раз в неделю. Позже их количество увеличат до двух в неделю. Рейсы Владивосток – Токио будет выполнять дочка "Аэрофлота" – авиакомпания "Аврора".

О возобновлении авиасообщения с Японией стало известно 14 октября. В этот же день было объявлено о возобновлении полетов в Сербию и Кубу.