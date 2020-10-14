Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

"Председателем правительства Михаилом Мишустиным с учетом решений Оперативного штаба подписано распоряжение о возобновлении на взаимной основе авиасообщения со следующими государствами: Сербия (Москва – Белград); Куба (Москва – Кайо-Коко и Москва – Санта-Клара); Япония", – говорится в сообщении.

В Белград будет выполняться по два рейса в неделю, еще два выделены для авиасообщения с Кубой, однако дата возобновления полетов пока неизвестна.

Полеты между Россией и Японией возобновятся с 1 ноября. Разрешены 3 рейса в неделю: два – из Москвы в Токио, еще один – из Владивостока в Токио.

Кроме того, увеличивается количество рейсов в Швейцарию, Белоруссию, ОАЭ и на Мальдивы. В первом случае добавится по одному рейсу в неделю на маршрутах Цюрих – Москва – Цюрих, Москва – Женева – Москва, Цюрих – Санкт-Петербург – Цюрих и Санкт-Петербург – Женева – Санкт-Петербург.

В Белоруссию будут следовать по три рейса в неделю на обоюдных началах. Аналогично расширится авиасообщение с Мальдивами: рейсы Москва – аэропорт Велана участятся до четырех в неделю. Что касается ОАЭ, то самолеты в Абу-Даби будут следовать дважды в неделю.

Ранее сообщалось, что еще в четырех городах России возобновляются полеты за рубеж. По данным Росавиации, эта мера рассматривается для Красноярска, Владивостока, Грозного и Самары.

В связи с распространением коронавируса в столичных аэропортах усилят контроль за соблюдением масочного режима и требований социального дистанцирования. В частности, для этого планируют привлечь волонтеров – в Шереметьеве уже объявили, что возьмут на работу около 200 добровольцев.

