Российские авиакомпании получили допуски на почти 170 международных маршрутов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Росавиация выдала допуски на выполнение регулярных полетов российским авиакомпаниям по 169 международным маршрутам, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что авиакомпаниям выдали еще более 20 допусков для выполнения чартерных полетов. Допуски получены в том числе в те страны, с которыми не возобновлено авиасообщение.

"Решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам. Допуск – это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов", – разъяснили в Росавиации.

Ранее в Минтрансе сообщили, что в настоящий момент не обсуждается сокращение полетов за рубеж или закрытие воздушного сообщения. В ведомстве отметили, что идут переговоры по поводу возобновления авиасообщения.

В Оперштабе также отметили, что в России не планируют принимать решений о закрытии границ и сокращении числа полетов. Ранее стало известно, что РФ возобновила авиасообщение со столицей Южной Кореи Сеулом.

Кроме того, эксперты рассказали о самых дешевых авианаправлениях по России в октябре. В частности, наиболее бюджетные варианты доступны из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Сочи и Краснодара.