Авиавласти РФ не обсуждают вопрос сокращения полетов за рубеж

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Сокращение полетов за рубеж или закрытие воздушного сообщения авиачастями не обсуждается, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.
"Росавиация ведет планомерные переговоры с авиационными властями зарубежных государств о возобновлении международного воздушного сообщения. Вопросы сокращения рейсов или прекращения авиасообщения не обсуждаются", – пояснили в пресс-службе.
Также сообщалось, что оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в России не планирует принимать решений о закрытии границ РФ и сокращении числа полетов.
За последние сутки в России зафиксировали 10 499 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах страны, в Москве зарегистрировали 3 327 новых случаев COVID-19. При этом ситуация с коронавирусом усложняется во всем мире, и столица РФ идет в мировом тренде.
Оперштаб опроверг слухи о закрытии границ из-за COVID-19
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