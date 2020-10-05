Авиавласти РФ не обсуждают вопрос сокращения полетов за рубеж

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Сокращение полетов за рубеж или закрытие воздушного сообщения авиачастями не обсуждается, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

"Росавиация ведет планомерные переговоры с авиационными властями зарубежных государств о возобновлении международного воздушного сообщения. Вопросы сокращения рейсов или прекращения авиасообщения не обсуждаются", – пояснили в пресс-службе.

Также сообщалось, что оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в России не планирует принимать решений о закрытии границ РФ и сокращении числа полетов.

За последние сутки в России зафиксировали 10 499 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах страны, в Москве зарегистрировали 3 327 новых случаев COVID-19. При этом ситуация с коронавирусом усложняется во всем мире, и столица РФ идет в мировом тренде.