Оперштаб не планирует закрывать границы РФ из-за распространения COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в России не планирует принимать решений о закрытии границ РФ и сокращении числа полетов. Об этом сообщили в штабе.

"Оперативный штаб не планирует принимать решение по закрытию границ и ограничению авиационного сообщения", – говорится в сообщении.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский ранее заявил, что в Совфеде не исключают повторного закрытия границ из-за COVID-19 и введения ограничений на авиаперелеты.

Ранее министерство образования и науки РФ объявило, что иностранных студентов будут пускать на территорию страны после снятия ограничений на границах. Согласно действующим правилам, установленным правительством России, с 21 сентября 2020 года приезжать в страну можно из Белоруссии, Казахстана и Киргизии. С 27 сентября к этому перечню добавилась Южная Корея.

С1 августа в Российской Федерации возобновили международное авиасообщение. Первыми странами, куда стали осуществляться перелеты, были Танзания, Турция и Великобритания.