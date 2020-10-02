Власти Панамы объявили об открытии границ для иностранных туристов с 12 октября

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Власти Панамы объявили об открытии границ для иностранных гостей с 12 октября. Об этом сообщает издание Travel and Leisure.

По данным издания, по прибытии в страну туристы должны предоставить анализы с отрицательным результатом теста на коронавирусную инфекцию. В ином случае путешественнику будет предложено пройти экспресс-тест в аэропорту. Его стоимость составляет около 30 долларов.

В случае положительного результата туристу нужно будет за счет правительства страны провести в отеле на самоизоляции две недели. По истечении срока туристу проведут еще один тест, если придет отрицательный ответ, то он сможет продолжить отдых в отеле.

Также перед прибытием в Панаму туристы должны будут подписать документ, тем самым подтвердив соблюдение всех норм из-за коронавируса в стране. Там нужно соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и стараться оплачивать покупки банковской картой.

15 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границ с Южной Осетией. Согласно постановлению, приезжать в Россию и покидать ее могут также члены экипажей морских и речных судов, находящихся в российских портах. Кроме того, в документе указано, что для перемещения разрешается пользоваться автомобильным, воздушным, железнодорожным и морским транспортом.

С 1 августа в России возобновили международное авиасообщение. Первыми странами, куда стали осуществляться перелеты, были Танзания, Турция и Великобритания. С 7 августа россиянам разрешили въезд в Черногорию, с 15 августа – в Швейцарию.