Зимбабве откроет границы для иностранных туристов с 1 октября

Фото: ТАСС/KB Mpofu/AP

По распоряжению местных властей с 1 октября Зимбабве откроет границы для иностранных туристов с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности, сообщает газета The South African.

Издание уточняет, что прибывшие в страну путешественники должны будут иметь справку с отрицательным результатом теста на COVID-19. Документ должен быть выдан аккредитованной лабораторией не ранее чем за 48 часов до вылета. Гости страны будут обязаны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Министр окружающей среды, климата, туризма и гостеприимства Зимбабве Мангалисо Ндлову отметил, что для туристов будут доступны все развлечения с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер.

По данным Ассоциации туроператоров России, из-за ограниченного выбора туристических направлений среди россиян возрос спрос на путешествия в данную страну.

"Данное недешевое направление часто выбирают любители африканской природы в рамках индивидуальных туров на регулярных рейсах", – рассказал директор АТОР Майя Ломидзе.

Туроператоры уточняют, что поездка на двоих в Зимбабве может обойтись минимум в 300 тысяч рублей.

Зимбабве приостановила полеты и закрыла границы в марте текущего года из-за распространения коронавирусной инфекции. В итоге в южноафриканской стране выявили 7 388 случаев COVID-19, скончались 218 человек.

Ранее сообщалось, что Кения открыла границы для российских туристов без двухнедельного карантина по их прибытии. Чтобы попасть в эту страну, российским туристам надо будет сделать пересадку в Стамбуле. Сама Кения оценивается как страна с развитым туризмом и известная своими национальными парками. По мнению экспертов, билеты в эту страну будут стоить дешевле, чем в Танзанию.