Кения открыла границы для России

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Кения открыла границы для российских туристов без двухнедельного карантина по их прибытии, сообщает "Экспресс газета".
В настоящий момент прямой рейс до Кении недоступен для России. Чтобы попасть в эту страну, российским туристам надо будет сделать пересадку в Стамбуле. Сама Кения оценивается как страна с развитым туризмом и известная своими национальными парками. По оценкам экспертов, билеты в эту страну будут стоить дешевле, чем в Танзанию.
Ассоциация туроператоров России опубликовала правила въезда в Кению. Туристы в Кении должны будут иметь англоязычную справку об отрицательном результате теста на COVID-19. Ее необходимо получить не позже чем за четыре дня до прибытия в Кению.
Если же турист не будет иметь при себе данного документа, то ему придется соблюдать карантинный режим в течение 14 дней или уехать обратно.
В АТОР также напомнили о наличии визового режима, в связи с чем туристы должны иметь при себе 50 долларов для оформления визы. Получить ее можно будет сразу по прибытии, оплатив услугу наличными. Помимо этого, турист должен иметь средства, которые будут покрывать его пребывание в стране. По оценкам АТОР, на это потребуется не менее 500 долларов.
Ранее стало известно, что с 7 августа россияне получат возможность ездить в Черногорию без ограничений. Также разрешение на въезд получат граждане Украины, Белоруссии, Канады, Азербайджана и Зимбабве.
Также из списка стран, чьи граждане должны проходить карантин по прибытии в страну, Россию исключила Швейцария. Международное авиасообщение с ней РФ возобновит 15 августа.
Впервые после пандемии коронавируса международные авиаперелеты в России возобновились с 1 августа. В настоящий момент самолеты летают за границу из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Для российских туристов доступны маршруты в Великобританию, Танзанию, Турцию и Абхазию.
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