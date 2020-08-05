Швейцария исключила РФ из списка государств, гражданам которых необходим карантин

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Швейцарские власти исключили Россию из числа стран, представляющих повышенный риск выявления коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Как следствие, с момента вступления постановления в силу отменяется обязательный 10-дневный карантин для граждан РФ по прибытии в страну.

"Начиная с 8 августа из списка исключены Азербайджан, Объединенные Арабские Эмираты и Россия", – объявили в Федеральном управлении здравоохранения Швейцарии.

В черном списке швейцарских властей находятся 46 стран и территорий, в том числе США. С 8 августа в перечень войдут Испания, Румыния и Сингапур.

Ранее стало известно о том, что с 15 августа Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией. Соответствующее решение представили в Оперативном штабе по ситуации с коронавирусом и уточнили, что пока рейсы будут осуществляться раз в неделю.

