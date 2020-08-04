Черногория разрешила россиянам въезд в страну

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Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в список стран, гражданам которых разрешен въезд без дополнительных условий в связи с COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

"На заседании NKT, в котором председательствовал вице-премьер Милутин Симович, обновлен список государств, чьи резиденты могут въехать в Черногорию, так что гражданам РФ и Азербайджана будет разрешен въезд в Черногорию без дополнительных условий", – сообщили в кабмине страны.

В черногорском управлении статистики Monstat ранее подсчитали, что в 2019 году в индивидуальных объектах размещения проживали 1,35 миллиона туристов. Из них 29,1% составляли россияне.

Из-за ситуации с пандемией коронавируса Черногория с 1 июня закрыла границы для всех стран, где было зафиксировано более 25 заболевших в пересчете на 100 тысяч населения. Впоследствии власти представили зеленый и желтый списки стран, где разделение велось на основе данных по эпидемиологической ситуации, а также объявили о готовности начать туристический сезон.

В конце июля стало известно, что Совет ЕС не добавил Россию в обновленный список стран, с которыми европейским государствам рекомендовано открыть внешние границы. По данным Евросоюза, корректировать список планируется приблизительно раз в две недели, за исключением августа, когда местные госорганы находятся на каникулах.

В то же время, Российская Федерация с 1 августа приступила к процедуре восстановления международного авиасообщения. С начала последнего месяца лета стали возможны туристические полеты в Великобританию, Танзанию и Турцию. Кроме того, Россия ведет переговоры с рядом других стран о возможности открытия границ.

