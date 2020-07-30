Россия не вошла в список стран от ЕС по открытию границ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Совет ЕС не добавил Россию в обновленный список стран, с которыми европейским государствам рекомендовано открыть внешние границы, сообщается на сайте Совета.
Из третьего перечня исключен Алжир. В нем остались 12 государств: Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, а также Китай при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ.
Список планируется корректировать каждые две недели в соответствии с ситуацией с коронавирусом в мире. В августе институты ЕС отдыхают, так что новый перечень могут согласовать только к сентябрю.
Первая версия так называемого белого списка была утверждена Советом ЕС 30 июня, в него вошли 14 стран. В середине июля Совет ЕС убрал из него Сербию и Черногорию.
С 1 августа возобновляются полеты из России в Турцию, Танзанию и Великобританию. Они начнут осуществляться из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
Россияне, прибывшие в Британию, должны будут две недели находиться в режиме самоизоляции. Из турецких городов с 1 августа можно будет направиться только в Стамбул и Анкару, с 10 августа перечень расширят.
В МИД РФ заявили, что в ближайшие недели Россия рассчитывает расширить список стран, с которыми будет возобновлено авиасообщение. Поступала информация о том, что РФ может вернуть полеты в Южную Корею и на Мальдивы, а также в ОАЭ и на Кубу.
Посольство последней в Москве уточнило, что возможность восстановления авиасообщения рассматривается с 15 сентября. В Ассоциации туроператоров РФ подтвердили, что Гавана готова принимать российских туристов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: