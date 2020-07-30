Россия не вошла в список стран от ЕС по открытию границ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Совет ЕС не добавил Россию в обновленный список стран, с которыми европейским государствам рекомендовано открыть внешние границы, сообщается на сайте Совета.

Из третьего перечня исключен Алжир. В нем остались 12 государств: Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, а также Китай при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ.

Список планируется корректировать каждые две недели в соответствии с ситуацией с коронавирусом в мире. В августе институты ЕС отдыхают, так что новый перечень могут согласовать только к сентябрю.

Первая версия так называемого белого списка была утверждена Советом ЕС 30 июня, в него вошли 14 стран. В середине июля Совет ЕС убрал из него Сербию и Черногорию.

С 1 августа возобновляются полеты из России в Турцию, Танзанию и Великобританию. Они начнут осуществляться из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Россияне, прибывшие в Британию, должны будут две недели находиться в режиме самоизоляции. Из турецких городов с 1 августа можно будет направиться только в Стамбул и Анкару, с 10 августа перечень расширят.

В МИД РФ заявили, что в ближайшие недели Россия рассчитывает расширить список стран, с которыми будет возобновлено авиасообщение. Поступала информация о том, что РФ может вернуть полеты в Южную Корею и на Мальдивы, а также в ОАЭ и на Кубу.

Посольство последней в Москве уточнило, что возможность восстановления авиасообщения рассматривается с 15 сентября. В Ассоциации туроператоров РФ подтвердили, что Гавана готова принимать российских туристов.