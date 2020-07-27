Эксперты рассказали, во сколько россиянам обойдется отдых в Турции

С 1 августа Россия возобновляет авиасообщение с рядом стран, среди которых и любимая многими российскими туристами Турция. Сперва полеты начнут осуществлять в Стамбул и Анкару. А с 10 августа список турецких городов расширится еще больше. Разбираемся, во сколько в этом году россиянам обойдется отдых в Турции.



Снова в небо, снова к морю

Премьер министр РФ Михаил Мишустин объявил о возобновлении международного авиасообщения с 1 августа. "Принято решение о возобновлении международного авиасообщения, при этом мы руководствуемся эпидемиологической обстановкой, показателями заболеваемости, принципами взаимности", – сказал он.

В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что в первую очередь для россиян станут доступны Турция, Великобритания и Танзания. Самолеты туда будут отправляться из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Касаемо турецкого направления, с 1 августа улететь можно только в Анкару и Стамбул. Но уже с 10 августа туристы смогут отправиться чартерными рейсами еще в Анталью, Даламан и Бодрум. Летать в эти три города начнут авиакомпании S7, "Победа", Azur Air, "Уральские авиалинии" и Nordwind. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на Росавиацию.

Перелеты в аэропорты городов Анталья и Газишпа будет производить лоукостер "Победа"; Azur Air будет летать на регулярных маршрутах из Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Бодрум и Даламан, а на чартерных – из Москвы в Анталью; S7 на своем сайте продает билеты на рейсы из Москвы в Даламан и Анталью.

Вместе с тем постепенное открытие границ, по словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, не говорит об отсутствии опасности заражения коронавирусом.





Анна Попова руководитель Роспотребнадзора Вирус остается с нами, вирус остается достаточно активным.

Она подчеркнула, что полноценная жизнь и путешествия возможны, но важно по-прежнему соблюдать введенные из-за пандемии правила.

Влетит в копеечку?

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин рассказал Москве 24, что цены на отдых в Турции в этом году останутся примерно на уровне прошлого. По словам эксперта, на стоимость тура будут влиять сезонность и закрытие некоторых отелей.

"По новым бронированиям (туры, которые не были куплены до начала пандемии, – Прим. ред.) на стоимость будет влиять вопрос сезонности. Сезон в Турции длинный – это не только август, но и сентябрь, октябрь, ноябрь и так далее. Естественно, все захотят лететь в период августа – октября, путешествовать в бархатный сезон", – объяснил Горин.





Дмитрий Горин вице-президент АТОР Пока первая статистика показывает, что средний чек на двоих в турецком отеле категории "три звезды" по системе "все включено" – 50–60 тысяч рублей с перелетом.

Горин добавил, что наличие чартерных рейсов даст возможность купить "более-менее доступный" по цене тур, включающий в себя перелет.

Однако эксперт порекомендовал позаботиться о своем отдыхе заранее: "Чем больше спрос, тем выше цена – принцип такой. Если бронировать ближе к вылету, цена всегда будет выше, поэтому следует побеспокоиться заранее", – заключил специалист.

В свою очередь, президент Союза туристических агентств Сергей Голов в беседе с Москвой 24 заявил, что спрос на Турцию сейчас довольно активный.

"Цены на Турцию уже есть, они примерно такие же, как и в прошлом году. Но при этом очень много людей, которые уже заплатили: у них на руках есть сертификаты, есть ваучеры, они хотят попасть на свой отдых тоже. Поэтому, я думаю, что спрос будет. Тем более что у нас в Крыму и Сочи почти мест нет до сентября", – сказал эксперт.

Кроме того, Голов объяснил, что для въезда в Турцию не нужна справка об отсутствии коронавируса. По прибытии туристу сразу же измеряют температуру. Если она повышена, а также есть сопутствующие подозрительные симптомы, то человеку предложат сделать экспресс-анализ на COVID-19 и отправят на карантин. Если тест окажется положительным, то туриста доставят в госпиталь для дальнейшего обследования и лечения.



Соболева Илона