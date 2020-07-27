В РСТ рассказали, когда появятся туры в Танзанию

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Туры в Танзанию станут доступны ближе к осени, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. По его словам, в ближайшее время отправиться туда можно будет только регулярными рейсами, сообщает Агентство "Москва".

"Никаких чартерных рейсов не планируется в ближайшее время, пока разрешение есть только на регулярные рейсы. Раньше были попытки туда пустить чартерные рейсы, может, и будут еще к поздней осени, но пока ничего из этого не получилось", – объяснил Барзыкин.

Он добавил, что назвать это направление массовым пока нельзя.

Танзания – одна из трех стран, в которые с 1 августа будут возобновлены полеты из России. К 24 июля число запросов на авиабилеты и туры в Танзанию выросло в 70 раз.

Помимо нее, в списке есть Великобритания и Турция. Полеты будут осуществляться из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Россияне, прибывшие в Британию, должны будут в течение двух недель пребывать в режиме самоизоляции. Из турецких городов с 1 августа можно будет направиться только в Стамбул и Анкару, перечень расширят с 10 августа.

Россия ведет переговоры с 30 государствами о восстановлении авиасообщения. Как уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, договоры прорабатываются на условиях взаимности.