В Роспотребнадзоре предупредили о риске заражения коронавирусом за рубежом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вылет за границу потенциально опасен заражением коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.
"Хочу обратить внимание на то, что начало регулярных рейсов, анонсированное сегодня начало вылетов на курорты Турции, вовсе не означает, что все риски уже позади, вовсе нет. Вирус остается с нами, вирус остается достаточно активным", – заявила специалист.
По словам Поповой, крайне важным остается соблюдение введенных из-за пандемии новых правил. Она отметила, что полноценная жизнь и путешествия возможны, если заботиться о здоровье.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что с 1 августа Россия возобновит международное сообщение с вылетом из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сначала для россиян будут доступны Великобритания, Турция и Танзания. Дальнейшие страны, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, будут открываться по принципу взаимности.
Мишустин объявил дату возобновления международного авиасообщения
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: