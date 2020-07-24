В Роспотребнадзоре предупредили о риске заражения коронавирусом за рубежом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вылет за границу потенциально опасен заражением коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

"Хочу обратить внимание на то, что начало регулярных рейсов, анонсированное сегодня начало вылетов на курорты Турции, вовсе не означает, что все риски уже позади, вовсе нет. Вирус остается с нами, вирус остается достаточно активным", – заявила специалист.

По словам Поповой, крайне важным остается соблюдение введенных из-за пандемии новых правил. Она отметила, что полноценная жизнь и путешествия возможны, если заботиться о здоровье.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что с 1 августа Россия возобновит международное сообщение с вылетом из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сначала для россиян будут доступны Великобритания, Турция и Танзания. Дальнейшие страны, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, будут открываться по принципу взаимности.

