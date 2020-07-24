Спрос на авиабилеты в Танзанию увеличился в 70 раз

Спрос на авиабилеты в Танзанию вырос в 70 раз

Число запросов на авиабилеты и туры в Танзанию резко выросло после новостей об открытии полетов из России в эту страну. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

По данным одного из сервисов продажи билетов, спрос на непривычную для российских туристов страну вырос в 70 раз.

Танзания стала одной из трех стран, в которые с 1 августа будут открыты полеты из России. В этом списке также есть Великобритания и Турция.

Полеты будут осуществляться из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. В дальнейшем число доступных городов могут расширить.

В настоящий момент Россия ведет переговоры с 30 странами о возобновлении авиасообщения. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, договоры прорабатываются на условиях взаимности.

