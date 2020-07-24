Мишустин утвердил сроки возврата денег за отмененные туры

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Туристы, у которых были аннулированы туры из-за коронавируса, смогут вернуть деньги или перенести поездку до 31 декабря 2021 года. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Это касается граждан, которые до 31 марта 2020 года частично или полностью оплатили российские или зарубежные поездки. Теперь таким туристам предложат равнозначный тур: те же услуги по перевозке, маршрут, место нахождения гостиницы и ее категория, а также питание.

Если на новые даты поездки стоимость тура увеличилась, туристам доплачивать ничего не придется. Если же турист оплатил тур не полностью, то за оставшуюся часть он заплатит исходя из первоначальной цены.

Туроператор должен будет направить уведомление о возможности переноса поездки в течение 60 календарных дней с момента вступления в силу постановления.

Турист, получив такой документ, имеет право отказаться от переноса поездки. В этом случае ему вернут деньги не позднее 31 декабря 2021 года. Если в течение 60 дней туроператор не прислал уведомление, ему придется вернуть деньги туристу не позднее 31 декабря 2020 года.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России возобновляется международное авиасообщение с 1 августа. Первыми городами, откуда полетят самолеты в другие страны, станут Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова уточнила, что Россия возобновляет авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Глава Минтранса Евгений Дитрих сообщил, что в настоящее время ведутся переговоры об открытии границ еще с 30 странами.