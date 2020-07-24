Ведутся переговоры о возобновлении международного авиасообщения еще с 30 странами – Дитрих

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия рассматривает возобновление международного сообщения с 30 странами. Ведутся соответствующие переговоры. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

"Работа по расширению географии открываемых международных направлений продолжается. Сейчас у нас в работе порядка 30 стран, с которыми авиационные власти ведут переговоры", – приводит Агентство "Москва" слова Дитриха.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что возобновление международного авиасообщения в России произойдет с 1 августа.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова уточнила, что Россия возобновляет авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Что касается турецкого направления, то она сообщила, что с 1 августа полеты будут осуществляться только в Стамбул и Анкару. С 10 августа, по словам Голиковой, возобновится авиасообщение с другими турецкими городами.