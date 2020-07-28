Россия может открыть границы с ОАЭ и Кубой

Фото: ТАСС/Анатолий Струнин
В числе стран, с которыми Россия откроет авиасообщение в ближайшее время, могут оказаться ОАЭ и Куба. Об этом Москве 24 рассказал источник в туристической отрасли.
Ранее СМИ сообщили, что на следующем этапе возобновления авиасообщения РФ может открыть полеты в Южную Корею и на Мальдивы.
"Я дополню этот список: там есть еще Куба и ОАЭ. Конечно, все еще ждут открытия Белоруссии. Но в связи с информацией от "Белавиа" о том, что она до 7 августа продлевает отмену рейсов в города России, скорее всего, этого не произойдет в ближайшее время", – рассказал источник.
Также стало известно, что Россию не включат в список государств, с которыми могут открыть границы страны ЕС.
РФ полностью закрыла авиасообщение с другими странами в марте. Исключение составили только вывозные, грузовые и почтовые рейсы. Такая мера была принята в связи с угрозой распространения COVID-19. Позднее границы открыли для выезда россиян за рубеж на работу и учебу.
Обязательная 14-дневная изоляция для людей, которые приезжают в РФ с 15 июля, отменена.
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